إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "هجوم بنيامينا (في حيفا) وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".
وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "20 مصابا بعضهم جروحه خطيرة جراء سقوط مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا"، في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي قوله إن هناك "7 إصابات بالغة الخطورة جراء سقوط مسيرة في بنيامينا جنوب حيفا".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "استدعاء مروحيات لإجلائهم".
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