شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: كل الدعم للفكر الشبابي.. والوطن دائما يساند الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية تدعم الشباب بكل الطرق، ولدينا اهتمام كبير بالجوانب الاقتصادية وهى رؤية الجمهورية الجديدة والرئيس السيسي لنتشارك مع الشباب مواجهة التحديات الاقتصادية والتى يعانى منها العالم أجمع وبالتالى فالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لها رؤى وتنفيذ فى الدولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، أن وزارة الشباب والرياضة داعمة الكيانات الشبابية قائلا "كل الدعم للفكر الشبابي والوطن دائما مساندا للشباب".

وقدم الشكر لكافة القائمين على كيان شباب قادرون وكافة الكيانات الشبابية على جهودهم المتواصلة، وكرم وائل محمد الشريف رئيس شباب قادرون.

وجاء ذلك خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية في الدول العربية، من خلال توفير منصة للتفاعل بين الرواد والمستثمرين، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.



وصول وزير الشباب والرياضة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي (1)



وصول وزير الشباب والرياضة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي (2)



وصول وزير الشباب والرياضة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي (3)



وصول وزير الشباب والرياضة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي (4)



وصول وزير الشباب والرياضة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي (5)



وصول وزير الشباب والرياضة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي (6)