شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف استراتيجى بين شباب قادرون ومؤسسة فرسان التغيير الأردنية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عصام المساعيد مؤسس ورئيس مؤسسة فرسان التغيير الأردنية، إشهار تحالف استراتيجي مع شباب قادرون لتبادل الخبرات، كما أعلن عن استضافة المملكة الأردنية لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، فى 25 يناير 2025.

وأضاف "المساعيد" خلال كلمته بمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، أننا نعتز بالعلاقات بين مصر والأردن وأشاد بدور مصر فى دعم أشقائنا فى غزة وكافة القضايا العربية فى المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية في الدول العربية، من خلال توفير منصة للتفاعل بين الرواد والمستثمرين، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.