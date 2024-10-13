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الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تستعرض استفسارات مواطنين عبر وسائل التواصل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأحد، 13 أكتوبر 2024 07:59 م

استعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، في سطور (س ، ج) حول استفسارات بعض المتابعين والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحوار الوطني.

جاء ذلك في إطار متابعة الحوار الوطنى حول ما يشغل الرأي العام والسادة المتابعين حول كافة الموضوعات وتعزيزًا للمساحات المشتركة والدور الفعّال للحوار الوطني في التواصل المجتمعي مع المواطنين.

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الحوار الوطني سؤال

 

 

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الحوار الوطني جواب

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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