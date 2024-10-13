شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تستعرض استفسارات مواطنين عبر وسائل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، في سطور (س ، ج) حول استفسارات بعض المتابعين والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحوار الوطني.

جاء ذلك في إطار متابعة الحوار الوطنى حول ما يشغل الرأي العام والسادة المتابعين حول كافة الموضوعات وتعزيزًا للمساحات المشتركة والدور الفعّال للحوار الوطني في التواصل المجتمعي مع المواطنين.

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