شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة سريعة لدعم مشروع لصناعة الملابس خلال مؤتمر الأعمال والاستثمار العربي والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد صابر صاحب مشروع لصناعة الملابس والمنسوجات ومكونات الموضة: إن مصر معروفة بهذه الصناعة منذ عصر الفراعنة ومحترفين فيها، فهى ثانى أكبر صناعة فى مصر وثانى أكبر مصر دخل دولارى فى الإنتاج.

وأضاف أن هدف المشروع تدريب وتأهيل كوادر للعمل فى هذا المجال، فالمعروف أن العاملين فى هذا المجال متغيرون بسرعة وهو ما يؤثر على الإنتاج فبدأنا أن نكون حلقة الوصل بين المستثمرين وقطاع السيدات والفتيات، حيث أن هذه الفئة هى المتميزة فى مجال صناعة الملابس والموضة وتم انشاء أكاديمية لتعليم السيدات وتدريبهم وحاليا يتم تخريج 200 متدرب محترف شهريا.

وأنهى كلمته خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى بأن مشروعه يحتاج المساعدة فى زيادة قدراته فى التدريب والتأهيل وإضافة وحدة تدريب متنقلة لتسهيل الوصول لأكبر قدر ممكن من المتدربين والتسهيل عليهم بالإضافة إلى تقديم تدريب فنى أون لاين.

وقاطعه المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مشروع مدينة الثروة الداجنة المستدامة "دواجن مصر" ليعلن دعم مشروعه بكل ما يحتاجه وهذه كانت أول وأسرع استجابة لمشروع يتم عرضه خلال المؤتمر.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بالسلام الوطنى وآيات من القرآن الكريم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية فى الدول العربية، من خلال توفير منصة للتفاعل بين الرواد والمستثمرين، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون فى ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتى سيتم تنفيذها فى إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعى وغيرها من الأنشطة والبرامج التى من شأنها رفع وعى الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية فى بناء مجتمع حيوى وفاعل، والدور الكبير الذى يقوم به الاتحاد فى بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة فى مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.