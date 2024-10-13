روسيا تواصل التقدم في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها سيطرت على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا مع اقترابها من مدينة "بوكروفسك" المهمة، حيث تتقدم قواتها منذ أسابيع.

تحركت القوات الروسية غربا في منطقة دونيتسك منذ أشهر، حيث قالت كييف هذا الأسبوع إن الوضع "صعب للغاية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على "ميخايليفكا" المجاورة لبلدة "سيليدوف" والواقعة جنوب "بوكروفسك".

تعرضت "سيليدوف" لأضرار بالغة بسبب أشهر من المعارك.

تحاول روسيا الاستيلاء على مدينة "بوكروفسك" التي تعتبر تقاطعا استراتيجيا بالنسبة إلى الجيش الأوكراني.