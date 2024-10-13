بايدن يصل الى ألمانيا الاسبوع المقبل

يصل الرئيس الأميركي جو بايدن الى ألمانيا الاسبوع المقبل، بعد إرجاء زيارته التي كانت مقررة في 12 تشرين الاول بسبب الإعصار ميلتون، وفق ما أفاد مصدر حكومي في برلين لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن بايدن "يصل إلى برلين الجمعة"، لافتا الى أن زيارته تستمر يوما واحدا.
وفقا لتقارير وسائل إعلام ألمانية سيلتقي بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ويتوقّع أن يكون ملفا أوكرانيا والشرق الأوسط في صدارة جدول محادثاته.
وكان من المقرر أن تجرى زيارة بايدن إلى ألمانيا بين 10 و12 تشرين الأول وأن تتخلّلها قمة رباعية مع شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
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