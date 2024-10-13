شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تنشر رحلة خروج توصياته والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 06:33 م

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، رحلة خروج توصيات الحوار الوطني، مشيرة الى التفاعلات والنقاشات العديدة التى تندمج فيها الآراء حتى تخرج توصيات الحوار الوطني بشكل توافقي يهدف لإيجاد حلول ناجزة لقضايا الوطن.

يذكر أن الحوار الوطنى وجه الشكر لكل من شارك برأيه ومقترحه وأصبح عضوا فعالا في عملية اتخاذ القرار وصناعة المستقبل.

وقال الحوار الوطنى: "انتهت فترة استقبال المقترحات الخاصة بقضية الدعم، وتعكف الأمانة الفنية حاليا على تجميع وتلخيص كافة المقترحات التي وردت لها تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى في اجتماعه المقبل".

الحوار الوطني

الحوار الوطني



