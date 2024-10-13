شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر فتح جدول الانتساب بالنقابة.. ولجنة لوضع لائحة للقيد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، وذلك للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير وممثلي لجنتي القيد.

من ناحية أخرى، تعقد النقابة جلسة حلف اليمين للمقبولين في جدول تحت التمرين يوم 20 أكتوبر.

فى سياق منفصل، دعت النقابة الزملاء المقبولين في القيد بالنقابة في جدول تحت التمرين، لحضور جلسة "حلف اليمين القانوني"، يوم الأحد الموافق 20/10/2024م، في الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة.