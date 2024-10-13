غالانت: حتى بعد انسحاب الجيش من مناطق في جنوب لبنان لن نسمح لحزب الله بالعودة

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه "حتى بعد انسحاب الجيش من مناطق في جنوب لبنان لن نسمح لحزب الله بالعودة".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب لبنان منذ صباح اليوم".
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