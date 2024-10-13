حزب الله: هاجمنا قوات العدو بالحارة الغربية لعيتا الشعب والاشتباكات ما زالت مستمرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وعند الساعة (4:45) من بعد ظهر يوم الأحد 13-10-2024 هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية وما زالت الإشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان".

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