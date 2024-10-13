النشرة: غارة إسرائيلية استهدفت معبرًا يربط بلدة جرماش ببلدة القصير السورية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف معبرًا يربط بلدة جرماش ببلدة القصير السورية في ريف حمص، ما تسبب باقفال المعبر جرماش.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.