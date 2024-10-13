النشرة: غارات اسرائيلية جديدة على عدة مناطق في الجنوب

افاد مراسل النشرة في الجنوب عن ان "الطيران الاسرائيلي اغار على منطقة باريش ومعروب و⁠تول و⁠الشرقية و⁠حناويه و⁠القليلة و⁠البازورية".

واشار الى ان "كما اغار الطيران الاسرائيلي على 3 دفعات مستهدفا منزلا في بلدة ياطر".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي للتوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.