النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق عدة واعتداءات على الجنوب والبقاع

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في عدة مناطق لبنانية. وأفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارات إسرائيلية استهدفت البازورية ومثلث تل النحاس كفركلا - برج الملوك - جبل السدانة ومعركة والريحان ومنطقة المحمودية. واستهدف قصف مدفعي عنيف بلدتي كفرا وبيت ليف. بدوره، أفاد مراسل النشرة في البقاع عن غارة تستهدف بلدة قليا في البقاع الغربي.

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