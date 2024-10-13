ميلوني لنتانياهو: الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام الأممية في لبنان غير مقبولة

أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أكدت في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) في لبنان غير مقبولة".

ويأتي التصريح بعد سلسلة استهدافات لمواقع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي وإصابة جنود من اليونيفيل، وسط إدانة دولية وأوروبية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.