يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى اليوم تقييما أمنيا مع الوزراء بشأن سير المعارك في الجبهة الشمالية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"٬ عن ان "وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى اليوم تقييما أمنيا مع الوزراء بشأن سير المعارك في الجبهة الشمالية".

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب لبنان منذ صباح اليوم".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.