شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جلسات رئيسية بمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى تحت شعار "فرص واعدة" والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق بعد قليل، مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي تحت شعار "فرص واعدة للاستثمار والإبتكار"، والذى ينظمة اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

ويتناول المؤتمر 4 جلسات رئيسية حول استراتيجيات ريادة الأعمال وفرص التمويل و فرص الاستثمار في مصر، وينظم "شباب قادرون"، عضو اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب، المؤتمر بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الاتحاد العام للجمعيات، مجمع عمال مصر، اتحاد المستثمرات العرب، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة التنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعات بوزارة الصناعة، ووزارة التضامن.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.

