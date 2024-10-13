شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف رئيسية لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى.. توفير فرص عمل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق بعد قليل، مؤتمر ريادة الأعمال والإستثمار العربي والذى ينظمة اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

وحدد المؤتمر 6 أهداف رئيسية يتم تناولها خلال فعاليات المؤتمر، وتتمثل في التالي:

1- جذب الاستثمارات وذلك بتعزيز تدفق الاستثمارات إلى المنطقة من خلال عرض الفرص الاستثمارية وتوفير حوافز للمستثمرين.

2- تشجيع التصدير من خلال دعم الشركات في توسيع نطاق أسواقها والتصدير إلى أسواق جديدة.

3- زيادة التبادل التجاري بتعزيز التجارة بين الدول العربية. ودول أخرى لفتح أسواق جديدة.

4- توفير فرص عمل بخلق وظائف جديدة من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.

5- حضور مستثمرين عرب وأفارقة بجذب المستثمرين من الدول العربية والأفريقية لزيادة التعاون والشراكات

6- دعم ريادة الأعمال والابتكار بتعزيز المشروعات الناشئة وتشجيع الابتكار في القطاعين العام والخاص.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.

