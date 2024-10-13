شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: مصر تعيش عصر تمكين الشباب والمرأة وظهر بقوة فى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب والمرأة لم يمنح لهم منذ عقود طويلة وهو ما ظهر فى التمثيل الكبير للشباب والمرأة فى مجلسى النواب والشيوخ، ولهما دور كبير منذ عام 2013 والفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "الشهابي" أن مصر تعيش حاليا عصر تمكين الشباب والمرأة ويتميز فى الطموح الكبير بأن نشهد نهضة تنموية وهو ما تفعله الدولة بالفعل حاليا من خلال المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة وغيرها لتطمئن الشعب على مستقبل الدولة، وأن ما يعانى منه من ارتفاع أسعار وغيره من الظروف الاقتصادية تكون مجرد فترة وستمر بالنهضة التنموية.

وجاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الفرعية الخاصة بتمكين الشباب فى الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان "دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان" الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

وسيتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021.



السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان (1)



السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان (2)



السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان (3)



جانب من اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس حقوق الانسان (1)



جانب من اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس حقوق الانسان (2)



جانب من الحضور والمتحدثين للمؤتمر (1)



جانب من الحضور والمتحدثين للمؤتمر (2)



حضور كبير لمؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان (1)



حضور كبير لمؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان (2)



متابعة للمؤتمر للزميلة اسراء بدر



مؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان (1)



مؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان (2)



مؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان (3)