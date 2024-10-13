جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج تكشف تقصير موظفين بالتربية والتعليم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

فاجئ اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مديرية التربية والتعليم، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط بديوان المديرية.

وتفقد "سراج" الإدارات المختلفة بالمديرية، وتابع مدى انتظام العاملين، موجهًا بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف؛ لتحقيق إجراءات الانضباط داخل المؤسسات الحكومية، إذ تم مجازاة مسئولي الدفاتر بالمديرية بخصم 3 أيام؛ لتقاعسهم في تطبيق التعليمات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتغيبين بدون إذن أو مبرر إلى التحقيق.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، والمرور الدوري والمفاجئ على جميع المدارس بنطاق المحافظة.