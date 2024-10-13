أمير سعودي يرد على سياسي لبناني وصف الخليج بـ"عربان بني نفط"

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أثارت تدوينة توجه انتقادات وإساءات لاذعة لمن وصفتهم بـ"عربان بني نفط" مدعية أن النفط هو الذي "يسيّر آلة الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان"، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد للرد.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على مؤسس حركة الشعب اللبناني نجاح واكيم بعد مهاجمته لدول الخليج العربي واتهامهم بالمتاجرة بالنفط على حساب الشعب الفلسطيني واللبناني.

وجاء في التغريدة "نجاح واكيم ليس في البذاءة فقط بل نجاحه واضح كذلك في الجهل المركب وغياب المعلومة والافتقار الى المعرفة فعربان بني نفط بخير عميم وسعادة يزيدها حقدك عليهم والبذاءة منك على قدر الحقد وأتمنى منك أن تشتمنا أكثر وأن تكون أشد بذاءةً من هذا فوالله أن هذا يسعدنا وأخشى ما أخشاه أن يتبدل موقفك في يوم من الأيام بسبب شنطةٍ ترتجيها تأتيك عن طريق الخطأ..! وتمتدحنا أو تكف عن شتمنا فهذه والله وصمة لا نتحملها.. (مسيو نجاح (فيش) عنّا شنط خلص ما بقا في.. هيك قصص بطلت من زمان فما تحاول خيّي".

وأضاف عبد الرحمن بن عبد العزيز "ثم يا أحيمق هلّا أخبرتنا كيف أن نفطنا يسير آلة الحرب في إسرائيل؟.. كذلك (عربان بني نفط) هل تنطبق على كل الدول التي لديها نفط أم على الدول التي ظهر أثر النفط على شعبها في البنى التحتية والتطور في كل المجالات بحيث أصبحت مصدر رزق لملايين العربان من غير بني نفط؟..أخيرًا يا أحيمق تقول (فيش) كرامة.. ( فيش) شرف.. بخرب بَيْتَك.. (ليك مين عم يحكي عن الشرف والكرامة).. ليس لك من اسمك أي نصيب أنت فشل مقيم يا نجاح واكيم..".

وتابع "بالمناسبة مسيو نجاح واكيم.. أو نباح واكيم هذا آخر رد مني عليك.. فواصل نجاحك أو نباحك.. أورڤوار".