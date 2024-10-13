رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى حظر توريد السلاح إلى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أدان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، العدوان "الصهيوني" الذي استهدف قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وقال السوداني، خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق " يونامي" الجديد، الممثل الخاص للأمم المتحدة محمد الحسان، إنّ هذا الإعتداء يثبت تجاوز الكيان الصهيوني كل الخطوط، وخرقه القوانين والأنظمة الدولية".

ودعا" إلى ضرورة التحرك الدولي في ظلّ الدعوات الدولية المهمة لحظر توريد السلاح إلى الكيان من أجل إنهاء الحرب المدمرة التي تشنها القوات الصهيونية على لبنان وغزة".

وثمن رئيس الحكومة العراقية" الجهود التي قدمتها بعثة يونامي طوال السنوات الماضية في العراق وأن العلاقة ستستمرّ مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية".

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، مناقشة طبيعة العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية خصوصاً بعد إصدار مجلس الأمن القرار الخاص بإنهاء مهمة البعثة في العراق، الذي جاء في ضوء الرسائل بين الحكومة العراقية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي التي جرى خلالها التأكيد على مضيّ الحكومة في تعزيز الاستقرار واستكمال البناء السياسي والاستقرار الأمني.