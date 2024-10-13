وزير الإسكان: مصر نجحت في تحسين جودة الحياة والمعيشة لمواطنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر نجحت في تحسين جودة الحياة ومعيشة المواطن المصري خلال السنوات السابقة.

وأضاف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنتدى الحضري العالمي سيشهد مناقشة ملف التطور العمراني في مصر ومشكلات التحضر وقضية التحول التكنولوجي للمدن وخاصة الإسكان.

وتابع وزير الإسكان، أن مشروعات المدن الجديدة التي نفذتها مصر نجحت في زيادة مساحة المعمور من 7% إلى 14%.

وأشار الوزير، إلى أن المنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض النقلة الرائدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة نجحت في حل أزمة المناطق العشوائية على مدار السنوات السابقة.