الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة ع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان "يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض يشكل ملحوظ على الجبال. ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية، مع استمرار تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة أحيانا".

واشارت الى ان "الحال العامة هي طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال البحر الأسود، والذي يقترب تدريجيا نحو تركيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب".

وذكرت ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع على الجبال، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

ولفتت الى ان "طقس الإثنين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض يشكل ملحوظ على الجبال. يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية، مع استمرار تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة أحيانا".

وذكرت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل. يتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات مع احتمال تساقط رذاذ متفرق، خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر".

واضافت ان طقس "الأربعاء غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل وفوق الجبال. يتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الجبلية والشمالية، كما تنشط الرياح".