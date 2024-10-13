قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل والدها في القبة- طرابلس ولم تَعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: عائشة حسن علي (من مواليد عام 2011، مكتومة القيد)، الّتي غادرت بتاريخ 2024-10-11 منزل والدها الكائن في محلّة القبة- قضاء طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".