"النشرة": غارات إسرائيلية على الكنَيسة والخيام وقانا والرمادية وعيتا الشعب وأطراف المالكية

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 4 غارات على مدينة الخيام، غارة استهدفت محيط بلدتَي كفرتبنيت وأرنون، وغارات على بلدات قانا، الرمادية، عيتا الشعب، أطراف المالكية ومرتفعات جبل الريحان".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت بلدة الكنَيسة شمال بعلبك".
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