حزب الله: اشتباكات مستمرة مع قوة مشاة للعدو الإسرائيلي أثناء محاولتها التسلل إلى بلدة القوزح

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية عند الساعة (1:15) من ظهر يوم الأحد 13-10-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة وما زالت الإشتباكات مستمرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.