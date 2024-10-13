4 شهداء نتيجة الغارة الإسرائيلية على المسجد القديم في بلدة كفرتبنيت

سقط أربعة شهداء، نتيجة الغارة الإسرائيليّة الّتي شنّتها طائرة حربيّة إسرائيليّة فجر اليوم، واستهدفت المسجد القديم في بلدة كفرتبنيت في محافظة النبطية. وقد تسبّبت الغارة بتدمير المسجد الّذي يُعتبر مسجدًا تراثيًّا قديمًا، وإلحاق أضرار فادحة بالمنازل المحيطة والسّيّارات.

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