نتانياهو: رفض سحب "اليونيفيل" من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله وتعريض حياتهم وحياة جنودنا للخطر

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة طالباً "سحب قوات اليونيفيل من جنوب "لبنان"، زاعماً أن "رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر".

وكانت قد نقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن "اليونيفيل رفضت طلب إسرائيل سحب قواتها مسافة 5 كيلومترات على الأقل من حدود لبنان".

واشار المتحدث باسم اليونيفيل لأكسيوس، الى أنه "تم اتخاذ قرار بقاء قوات اليونيفيل في مكانها بالتشاور مع الدول المساهمة فيها".

وقدمت 40 دولة على الأقل السبت دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

واردفت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات".

وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة الجمعة بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدا على مواقعها.