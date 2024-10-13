الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع الى 42227 قتيلا و98464 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في غزة٬ "بلوغ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 373 يوما 42227 قتيلا، و98464 مصابا".

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 52 قتيلا و128 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن "طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم".