وزير خارجية إيران: يجب وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان ونسعى لوقف إطلاق النار

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أنه "يجب وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان ونسعى لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار"، مضيفًا "نتشاور مع الأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة".

ولفت إلى "أننا نستمر في محاولاتنا لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا".

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، ذكر عراقجي أن "المنطقة تواجه تحديات خطيرة"

وأشار إلى أن "هناك احتمالية لحدوث تصعيد بالمنطقة وسببه الكيان الصهيوني"، موضحا أن "طهران لا تبحث عن الحرب أو التصعيد".

وأضاف عراقجي "مستعدون لأي سيناريوهات ولا أحد يريد الحرب في منطقتنا غير الكيان الصهيوني".