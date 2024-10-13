خارجية بريطانيا: دور قوات "اليونيفيل" حاسم نظرا للوضع المتصاعد بالمنطقة ويجب أن تتوقف الهجمات عليها فوراً

أشار وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، الى أن "دور اليونيفيل حاسم نظرا للوضع المتصاعد في المنطقة"، لافتاً الى أننا "نحن، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، ندين الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة لها".

وأكد فالكونر، في تصريح له، أنه "يجب أن تتوقف هذه الهجمات فوراً ويجب احترام القانون الإنساني الدولي".

هذا وقدمت 40 دولة على الأقل، أمس السبت، دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

واردفت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات".