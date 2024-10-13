أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "السلطات تدعو سكان مدينة صفد للبقاء قرب الأماكن المحصنة وتجنب التجمهر". وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا شمالي إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا ودعوة لسكان صفد للبقاء قرب الأماكن المحصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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