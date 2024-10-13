"حزب الله": الاشتباك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل على مرتفع كنعان في بليدا وإيقاعها بين قتيل وجريح

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة تسلّل قوّات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم الأحد، إلتحم مجاهدو المقاومة الإسلاميّة واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشّاشة ضمن مسافة صفر؛ وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح".

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