الجيش نفى احتواء أجهزة إنارة مقدَّمة لمراكز إيواء في عكار على مواد متفجرة وأجهزة تنصت

أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 10/10/2024، تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن إحدى المنظمات الدولية قدمت إلى عدد من مراكز الإيواء في قضاء عكار، أجهزة إنارة يُشتبه في احتوائها على مواد متفجرة وأجهزة تنصت، ما أثار حالة هلع بين النازحين والأهالي.

وأكدت قيادة الجيش أنها "تنفي هذه الادعاءات وتؤكد أن مديرية المخابرات أجرت كشفًا دقيقًا على الأجهزة من خلال خبراء مختصين، وتبيَّن بنتيجته أنها لا تحتوي على أي مكونات خطرة أو مشبوهة".