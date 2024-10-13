"حزب الله": إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا بإطار عمليات "خيبر"

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وردًّا على استهداف المدنيّين والمجازر الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني، وبنداء "لبّيك يا نصر الله"، نفّذت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 9:30 من صباح اليوم الأحد، عمليّة إطلاق صلية صاروخيّة نوعيّة على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا".

وأكّد أنّ "المقاومة الإسلاميّة ستبقى جاهزة للدّفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كلّ شيء قدير".