تيمور جنبلاط: للبت السريع بإجراءات الإغاثة وتوزيع المساعدات بالمناطق المضيفة للنازحين

ترأّس رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، سلسلة اجتماعات في المختارة لكل من جهاز هيئتي وكالة داخلية الحزب في منطقتي الشوف وإقليم الخروب، فريق العمل في خلايا الأزمة في الوكالتين، رئيسي اتحادي البلديات في الشوف، وفريق عمل المتابعة مع المؤسسات والادارات العامة.

واستعرض جنبلاط خلال هذه الاجتماعات، الواقع الميداني لملف النزوح الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، واطّلع على التفاصيل المتعلّقة بتوزّع النازحين وعمليات الإغاثة والمساعدات، وكيفية التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة، والتأكيد على أهمية "التواصل الدائم مع الجيش والقوى الأمنية، والعودة إليهم في مجال ضبط الأمن وتأكيد مرجعية الدولة".

وحثّ فرق العمل الحزبية على "التنسيق التام مع الجميع"، داعياً كل القوى السياسية المعنية إلى "التعاون الصادق بالمستوى ذاته، بما يسمح بتضافر الجهود لهذا الملف الأساسي والصعب". كما دعا الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية الى "البت السريع في إجراءات الإغاثة وتوزيع المساعدات في المناطق التي تستضيف النازحين، مع الأخذ في الاعتبار نسب توزعهم عددياً، بما يضمن العدالة في التوزيع وتوفير المساعدات الكافية لمحتاجيها".