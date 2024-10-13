إعلام سوري: لا صحة لما يُروَّج له عن محاولة توغل إسرائيلية لأمتار باتجاه كودنة في الأراضي السورية

أفادت جريدة "الوطن" السورية، بأن "لا صحة إطلاقًا لما يروج له بعض الإعلام عن محاولة توغل إسرائيلية لأمتار باتجاه كودنة في الأراضي السورية"، لافتةً الى أن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو ولا أساس له من الصحة".

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