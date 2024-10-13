الجيش الإسرائيلي زعم تدمير بنى تحتية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان: نخوض اشتباكات وجهًا لوجه مع عناصره

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات اللّواء 8 الّتي تعمل تحت قيادة الفرقة 91، تواصل العمل في جنوب لبنان، حيث تخوض اشتباكات وجهًا لوجه مع عناصر من "حزب الله"، وتدمّر بنى تحتيّة للحزب نشرها على طول الحدود".

وادّعى في تصريح، أنّ "القوّات كشفت وصادرت وسائل قتاليّة، ومن بينها عشرات القذائف الصّاروخيّة وبنادق "كلاشنيكوف" وصواريخ "كورنيت" وقنابل يدويّة وذخيرة من أنواع مختلفة تابعة لـ"قوّة الرّضوان". كما عثرت القوّات على عدّة مستودعات أسلحة مجهّزة بعشرات الصّواريخ".