الخارجية النرويجية أعلنت إجلاء دبلوماسييها من لبنان نتيجة التصعيد الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية النروجية، أن "إحدى الهجمات الإسرائيلية في بيروت وقعت بالقرب من مبنى السفارة النرويجية، ما دفع الوزارة إلى إجلاء دبلوماسييها لفترة مؤقتة خارج لبنان، وستبقى رئيسة البعثة النروجية هيلدا هارالدستاد في بيروت حتى إشعار آخر مع عدد قليل من الدبلوماسيين النرويجيين".

وأوضحت الخارجية، في بيان رسمي، أن "في الأيام الأخيرة، تدهورت الأوضاع في لبنان بشكل أكبر، حيث استهدفت العديد من الهجمات الإسرائيلية بيروت وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل".

وبحسب البيان فقد ساعدت السفارة النرويجية في الأيام الأخيرة أكثر من 100 مواطن نرويجي على مغادرة لبنان، كما دعت مواطنيها مرة أخرى إلى الامتناع عن السفر إلى لبنان، وعلى الموجودين هناك مغادرة البلاد.