"حزب الله": استهدفنا ثكنة زرعيت ونشتبك مع قوة للعدو حاولت التسلل إلى تل المدوّر في رامية

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:45 من فجر اليوم الأحد، بتفجير عبوة ناسفة بقوّةٍ من جنود العدو الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التّسلّل إلى منطقة تل المدوّر في بلدة رامية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح؛ ولا زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى اللّحظة بالأسلحة المتوسّطة والرّشاشة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 05:45 من صباح اليوم، ثكنة زرعيت بالأسلحة الصّاروخيّة وصاروخ "بركان"، وأصابوها إصابةً مباشرة".