"حزب الله": تفجير ‏عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو والاشتباك معها لدى محاولتها التسلل إلى رامية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:15 من فجر اليوم الأحد 2024-13-10، آليّةً مدرّعةً في محيط موقع رامية بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قاموا أيضًا عند السّاعة 03:45 من فجر اليوم، بِتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوّةٍ من جنود العدو الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التّسلّل إلى بلدة رامية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ولا زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى اللّحظة بالأسلحة المتوسّطة ‏والرّشاشة".