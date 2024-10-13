كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:15 من فجر اليوم الأحد 2024-13-10، آليّةً مدرّعةً في محيط موقع رامية بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قاموا أيضًا عند السّاعة 03:45 من فجر اليوم، بِتفجير عبوة ناسفة بِقوّةٍ من جنود العدو الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التّسلّل إلى بلدة رامية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ولا زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى اللّحظة بالأسلحة المتوسّطة والرّشاشة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": تفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو والاشتباك معها لدى محاولتها التسلل إلى رامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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