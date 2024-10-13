"حزب الله": استهدفنا تجمعين لقوات العدو في خلة وردة وفي مستعمرة شوميرا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الاحد 13-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الاحد 13-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية".