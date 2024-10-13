تظاهرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديدًا بالحرب على قطاع غزة 

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة تنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، والعدوان المستمر على لبنان بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

ووفقًا لـ"وفا"، رفع المشاركون في التظاهرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة، العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان

كما رفع المشاركون أياديهم ملطخة بسائل أحمر تجسيدًا لاستمرار مجازر القتل والإبادة في قطاع غزة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل الأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.