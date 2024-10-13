بالصور.. محافظ الدقهلية يتجول في شوارع المنصورة بسيارته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة مستقلا سيارة خاصة منفرداً بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الاشغالات والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

شملت جولة المحافظ، شوارع ( الجيش - فخر الدين خالد - سعد الشربيني - عبدالسلام عارف ـ الجلاء ـ سكة سندوب - المطافي - العبور ).

واستدعى اللواء طارق مرزوق، شرطة المرور والمرافق لرفع كافة الإشغالات بالشوارع وتنظيم عملية ركن السيارات وتحرير محاضر للمخالفين وتنظيم الحركة المرورية .

كما التقى المحافظ، عددًا من سكان مساكن الجلاء ووجه لمسؤولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقية لتسليم كافة الوحدات إلى أصحابها في أسرع وقت، مشيراً إلي تسليم 167 وحدة سكنية حتي الآن وخلال الأسبوع الحالي سيتم تسليم 71 وحدة إضافية على أن يتم الانتهاء من تسليم كافة الوحدات فور الانتهاء من توصيل عدادات المرافق.