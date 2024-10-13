بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث على صحراوى المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد تصادم سيارة ملاكي وأخرى تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل مركز سمالوط.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: روماني فتحي خليل، 38 سنة، مقيم طنطا، صديق حبيب عبدالملاك، 55 سنة، ونجله مينا، 23 سنة، حبيب توفيق حبيب، 33 سنة، مقيمين بمركز سمالوط، نتعي يوسف سعيد، 33 سنة، مقيم طنطا، وفاء مريد بخيت، 35 سنة، مقيمة سمالوط، محمد عبدالفتاح 55 سنة، رضا سمير سعد، 43 سنة، يقيمان مدينة المنيا، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.