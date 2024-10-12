شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: افتتاح محطة الصعيد وضع خدمات السكة الحديد في المستوى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن خطة تطوير منظومة الطرق والكبارى والأنفاق بما فيها تطوير مترو الأنفاق فى القاهرة والإسكندرية وإدخال أنواع جديدة من القطارات مثل القطار الكهربائي وقطار المونوريل بجانب تطوير السكك الحديدية في مصر، كانت ضرورية ولازمة لمواجهة خطط البناء والتنمية وتطوير وتحديث الصناعة توطين صناعات عالمية فى مصر، بحيث تكون مصر مصنع عالمى بجانب استصلاح الأراضى الصحراوية، وإضافة ملايين الأفدنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل ما يحتاجه المصريون، بحيث نرشد الاستيراد إلى أقصى درجة ممكنة مما يقلل الفاتورة الإستيرادية الدولارية، وهو ما يؤدى إلى خفض احتياجاتنا الدولارية وتقوية العملة الوطنية.

وأشاد رئيس الحزب بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى محطة قطارات صعيد مصر بشتيل فى محافظة الجيزة اليوم، مثمنا العرض المتكامل الذى قدمه الفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة وأكد فيه أن عدد الركاب بسكك حديد مصر ارتفع إلى مليون يوميا، يستهدف زيادته إلى مليونين عام 2030.

تابع الشهابي أن إنشاء محطة قطارات صعيد مصر لتكون محطة نهائية لقطارات الصعيد تخفف الضغط عن محطة رمسيس كان حلم راودنا طوال العقود الماضية وتحدثنا عنه كثيرا ولكنه لم يخرج إلى النور ويتحول من حلم إلى واقع بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ وصعوبته فى منطقة هى أصلا مزدحمة بالسكان، مشيرا إلى موقع المحطة الذى يبعد 4 كيلومترات عن محطة قطارات رمسيس وأيضا تبعد 4 كيلومترات عن محطة الجيزة.

وأبدى رئيس حزب الجيل إعجابه برفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات ليصل إلى المستوى العالمي، وما تم من إنشاء ورش جديدة لصيانة العربات والجرارات لتحسين مستوى الصيانة، وكذلك التوسع في إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي.

وأشار إلى أن ما افتتحه الرئيس السيسى يؤكد الرؤية الخلاقة للدولة المصرية وقوة الإرادة والتصميم بأن تأخذ الجمهورية الجديدة بأحدث أساليب العلم والتكنولوجيا بحيث تكون حديثة ومتطورة تضارع أرقى دول العالم، مضيفا أن افتتاح محطة بشتيل والخدمات المرفقة بها وشبكة المحاور والطرق التى تربطها بباقى أنحاء الجمهورية هى عنوان على روعة التخطيط ودقة التنفيذ وتؤكد أن مصر فى جمهوريتها الجديدة قادمة تحمل الخير والنماء لشعبها.