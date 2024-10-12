شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تعليقًا على افتتاح محطة بشتيل: مصر تشهد إنجازات لم يسبق لها مثيل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تشهد العديد من الإنجازات التي لم يسبق لها مثيل رغم التحديات والصعوبات إلا أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا بإصدار توجيهات لعمل وتنفيذ مشروعات قومية تخدم المواطن المصري، قائلا: «هذا الأمر نابع من حسه الوطني والمخلص لبلاده وشعبه».

وأوضح الجبلاوي، أن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل اليوم، تعد بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز شبكة النقل في مصر كما أنها خطوة حيوية وضرورية لتعزيز قطاع النقل في مصر وتعكس رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح محطة بشتيل بالجيزة كان واضحا بالاستمرار في عمل المشروعات الوطنية ولن تتوقف رغم الظروف والتحديات الراهنة، مؤكدًا أن قطاع النقل شهد طفرة وتطور واضح على مدار الـ 10 سنوات الماضية بعدما ظل فترات طويلة في العهود السابقة يعاني من الإهمال وعدم الاكتراث به.

وأشار الجبلاوي، إلى أن الدولة المصرية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم والصراعات الإقليمية والحروب إلا انها مازالت مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية حرصا علي توفير أكبر خدمة للمواطن المصري مما يؤكد إخلاص القيادة المصرية وحبها للوطن.