شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: افتتاح محطة الصعيد يحسن حركة النقل ويعزز تأهيل البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، إلى جانب مجموعة من المشروعات القومية في مجالات النقل، بما في ذلك السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والطرق، ومحاور النيل، والكباري العلوية.

وأكد عابد، أن هذه الخطوات تعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأوضح رئيس لجنة النقل، أن محطة قطارات صعيد مصر تُعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تحسين جودة النقل العام وتخفيف الضغط عن محطة رمسيس، حيث تُسهل في تنقل المواطنين بين محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى.



وأشار إلى أن افتتاح هذه المحطة يُعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتيسير حركة النقل بين القاهرة والصعيد، بما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات عصرية ومتكاملة.

وشدد على أهمية المشروعات القومية الأخرى في مجال النقل، مثل تطوير خطوط السكك الحديدية وتوسعة شبكة مترو الأنفاق.



وأوضح عابد، أن هذه المشروعات تسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين الربط بين مختلف مناطق الجمهورية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويساعد على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت إلى أن إلى أن تطوير الطرق وإنشاء محاور النيل الجديدة والكباري العلوية يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الأمان المروري.

وقال إن هذه المشروعات تسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين سلامة التنقل، بما يعزز من كفاءة شبكة المواصلات ويجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مؤكدا على أن هذه المشروعات القومية تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، حيث تعزز من قدرات الدولة في مجال النقل وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.