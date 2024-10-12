شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: محطة بشتيل أكبر محطة ذكية فى المنطقة وتشغيل قطار سيناء إنجاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن منظومة النقل تشهد طفرة غير مسبوقة، وشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، شهدت ولا تزال اهتمام غير مسبوق، وهذا يؤكد عزم الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن من ضمن الانجازات التي حققتها الدولة فى مجال الطرق وشبكة النقل، عودة حركة القطارات إلى سيناء بعد 57 عاما، وهذه الخطوة تعد خطوة تاريخية تعزز من ارتباط الأهالى بالوطن، وتسهل عملية التنقل والتعليم، وفى نفس الوقت تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية وتشغيله مجانا بدءا من اليوم، ترجمة صريحة من قبل الدولة لمواصلة تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن محطة بشتيل، إنجاز مصرى يُضاف للانجازات المصرية فى قطاع الطرق والنقل والسكك الحديدية، خاصة وأنها محطة مصرية بمواصفات عالمية، تم تصميمها لتكون واحدة من أعظم المحطات الذكية فى مستوى الشرق الأوسط، مصممة على طراز متحف مصري قديم، وهو رسالة قوية مضمونها الحفاظ على التاريخ واستعادة أمجاد القدماء المصريين، وستكون اضافة قوية للمنظوم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السعيد غنيم، أن مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا، وتضم 12 رصيفا، وجراجين للسيارات، وفندق 4 نجوم، ومول تجاري لتقديم خدمات مميزة للركاب، وماكينات فحص الحقائب على كل باب مخصص للدخول يقابل كل باب كونتر استعلامات، وغيرها الكثير من التصميمات التى يجعلها محطة أول محطة قطارات ذكية شاملة بالمنطقة بالكامل.